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Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde fiyat ne?

11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Bu kapsamda bu yıl TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen sosyal konut projesiyle, bu yıl 50 bin konut yapılacak. Peki hangi ilde hangi bankaya başvuru yapmanız gerekiyor? Hangi ilde kaç konut var? Başlangıç fiyatları ve taksit tutarları neler? İşte TOKİ'nin ucuz konut projesiyle ilgili detaylar...

23.07.2019 08:44 - Son Güncelleme: 23.07.2019 08:51
Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak.

Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek.

Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Konutların yeri ve fiyatı her sene açıklanacak. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor.

Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Sabah'ın haberine göre idare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2 1 konutlar inşa ediyor.

Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde, fiyat ne?

Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3 1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor.

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