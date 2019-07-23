Hükümetten dar gelirliye 280 bin konut! TOKİ'nin konut projesinde hangi ilde fiyat ne?

11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Bu kapsamda bu yıl TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen sosyal konut projesiyle, bu yıl 50 bin konut yapılacak. Peki hangi ilde hangi bankaya başvuru yapmanız gerekiyor? Hangi ilde kaç konut var? Başlangıç fiyatları ve taksit tutarları neler? İşte TOKİ'nin ucuz konut projesiyle ilgili detaylar...

23.07.2019 08:44 - Son Güncelleme: 23.07.2019 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





