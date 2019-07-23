Üniversite tercihi yapmadan önce dikkat! İşte geleceğin en kazançlı meslekleri

Milyonlarca öğrenciyi üniversite tercihi heyecanı sarmış durumda. Bugün tercih yapmaya başlayacak öğrenciler, üniveersite tercihlerini belirlemeden önce geleceğin en gözde ve en kazançlı mesleklerini araştırıyor. Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı. İşte tercih yaparken dikkate alabileceğiniz, 2020'nin ve geleceğin en gözde meslekleri...