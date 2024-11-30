Hesaplı emeklilik için son fırsat! Son tarih 31 Aralık: Şimdi başvuran kazançlı çıkacak I Kimler yararlanabilir?

O yüzden öncelikle e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden başvuru yapmak yeterli olacak. 2 ay sonra imkan olmadığında eğer ödeme yapılamazsa başvuru iptal ediliyor. Ancak hak kaybolmuyor. İstenildiği zaman tekrar başvuru yapılabiliyor. Örneğin primi eksik olduğu için emekli olamayan bir sigortalı askerlik günleri ile bu primi tamamlayabiliyorsa 31 Aralık akşamına kadar e-devletten ya da SGK müdürlüğüne giderek başvurduğunda 2024 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılacak. Bu sigortalı ödemeleri Şubat ayına kadar yapabilecek. Sigortalı 1 Ocak 2025'te başvurursa yeni belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacağından daha yüksek bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

İHTİYAÇ KADAR GÜN

Borçlanmalarda ne kadar ihtiyaç varsa o kadar gün satın alınabiliyor. Örneğin bir annenin iki çocuk borçlanma hakkı var. Bu da 1440 gün eder. Ancak annenin 800 güne ihtiyacı varsa bu kadar gün için başvuru yapabiliyor. Borçlanmalarda istenilen kadar gün satın alınabilirken ihya da durum farklılaşıyor. Bağ-Kur günlerini satın alacaklar geçmişte ödemedikleri günlerin tamamını almak zorundalar. Burada kısmi ödeme olmuyor. EMEKLİYE %17.05 MEMURA %12.79 ZAM | Milyonların Ocak maaşına yeni hesaplama! Aylıklar ne kadar olacak?

BU YIL BORÇLAN KAZANÇLI ÇIK