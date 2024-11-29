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Black Friday'de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

Alışveriş tutkunları tarafından heyecanla beklenen Black Friday tarihi geldi çattı. 29 Kasım Cuma yani bugün markalar büyük indirim kampanyaları ile ürünlerini satışa sundular. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan ve kredi kartı limitlerini sıfırlatan Black Friday indirimleri bugün gece yarısına kadar sürecek. İndirimlerle birlikte akıllarda tek bir soru var, yanlış alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor? İşte bilmeniz gereken detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:22
Black Friday’de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

Dünyanın dört bir yanında aynı tarihte gerçekleşen ve kredi kartları limitlerini tüketen Black Friday indirimi çoğu markada bugün akşam saatlerine dek sürecek. Peki bedeni yanlış alınan ya da defosu bulunan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Markalar kaç gün iade hakkı tanıyor? İşte bilmeniz gereken detaylar...

Black Friday’de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

Black Friday indiriminde alınan ürünler iade edilebilir mi?

Evet, Black Friday süresince alınan ürünlerin iadesi çoğu markada mevcut. Ancak her markanın iade prosedürü aynı olmayabilir.

Black Friday’de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

Black Friday'de alınan ürünler kaç gün içinde iade edilebilir?

Inditex vb. markalar yaklaşık 30 gün iade süresi tanıyor. Bu süre markalara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı markalar iade ve değişim için 15 gün süre veriyor.

Black Friday’de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

İade koşulları neler?

Müşteriler alınan ürünün değişimini yapmak isterse yalnızca beden değişimi indirimli fiyat üzerinden yapılıyor, renk değişiminde fiyat farkı ödenmesi gerekiyor.

Mağazadan aldığım ürünü online iade edebilir miyim?

Mağazadan alınan ürünün online iadesi çoğu markada kabul edilmiyor. Fakat online satın alınan bir ürün zincir mağazalarda fiziki olarak iade edilebiliyor. İadeler satın alma şekline göre ( kart- nakit) geri ödeniyor.

Black Friday’de alınan ürünlerin iadesi nasıl olacak? Hangi marka kaç gün iade hakkı tanıyor?

Black Friday'de defolu ürün aldım, iade edebilir miyim?

Çoğu marka defolu ürün müşteri hatası olmadığı sürece iadesini kabul ediyor. Hatalı ürünlerin değişim ve iade prosedürü markalara göre değişkenlik gösterebiliyor.

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