Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?

Kesin veri de 3 Ocak tarihinde ortaya çıkacak. 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

Bu artış kök aylıklara yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesinin de artırılması gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılırken, Ocak'ta taban aylık aynı kalırsa bazı emeklilerin eline geçecek parada değişiklik olmayacak.

Bunu aşmak için taban aylıkta artış yapılması gündemde. Öne çıkan formül ise kök aylığa eklenen zam oranının taban aylığa da yansıtılması yönünde.