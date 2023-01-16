EYT'ye gerek kalmadı! Formül ortaya çıktı! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 5 sene ve 1800 gün primi dolanlar dikkat!
Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur.
16.01.2023 12:56 - Son Güncelleme: 16.01.2023 13:27
Eğer ilk sigortalı çalışmaya başlayalı beş yıl olmuş ve SGK'ya toplamda 1800 gün prim ödenmiş ise özel şartlar altında emeklilik hakkı tanınmaya başlanmıştır. Bu hususta verileceği söylenen haklar hakkında net bir açıklama yapılması bekleniyor.
EYT'den Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak!
Tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması gerekmektedir. Eğer o belirlenen hastanede çalışanın engeli ile ilgili raporu verecek uzman yok ise en yakın başka bir hastaneye sevki gerçekleştirilir.
EYT'den Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak!