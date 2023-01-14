İŞKUR'dan ev hanımlarına maaş gibi ödeme desteği! Günlük 211,55 TL cep harçlığı dağıtılıyor! Formu doldurana 6.346 TL! 30 günde 1 yatıyor!
İŞKUR'dan ev kadınlarına dev destek geldi. İŞKUR kursları ile kariyer yaparken bir yandan da aylık ödeme alabilirsiniz. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatın detaylarına ve koşullarına haberimizde yer verdik. Ev hanımlarına yönelik mesleki eğitim programı başladı. Mesleğin yanı sıra aylık 6 bin 346 liraya kadar günlük cep harçlığı da verilecek. 2023 yılında mesleki eğitim kursları mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor. İşte detaylar...
İŞKUR'un kadınlara desteği 2023 yılında da devam ediyor. İş arayanlar, öğrenciler, meslek edinmek isteyen ev hanımları İŞKUR ile kurslara katılarak maaş alıp iş öğrenebiliyor. Başvurmanın yeterli olduğunu duyuran kurum şartlarını da açıkladı. Buna göre kurslara katılmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. İşte detay detaylar...
Meslek edindirme kurslarını halen bir çok kişi bilmiyor. İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) düzenli olarak mesleki eğitim kursları açarak mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amaçlıyor.
İŞKUR meslek kurslarında farklı bölgelerde ve farklı miktarlarda harçlık ödeniyor. Yapılan açıklamaya göre; "İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarına yönelik işbaşı eğitim programları düzenlenmesi" ibaresi kullanılarak farklı programlar açıklandı.