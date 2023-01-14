İŞKUR’dan ev hanımlarına maaş gibi ödeme desteği! Günlük 211,55 TL cep harçlığı dağıtılıyor! Formu doldurana 6.346 TL! 30 günde 1 yatıyor!

İŞKUR'un kadınlara desteği 2023 yılında da devam ediyor. İş arayanlar, öğrenciler, meslek edinmek isteyen ev hanımları İŞKUR ile kurslara katılarak maaş alıp iş öğrenebiliyor. Başvurmanın yeterli olduğunu duyuran kurum şartlarını da açıkladı. Buna göre kurslara katılmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. İşte detay detaylar...