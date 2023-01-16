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EYT'yi az farkla kaçıran ne yapacak? Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak! İşte detaylar...

EYT'yi az farkla kaçıran ne yapacak? Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak! İşte detaylar...
16.01.2023 13:23

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Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur. Peki; EYT'yi az farkla kaçıran ne yapacak? EYT'de süre sınırı olacak mı? Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak! İşte detaylar...

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