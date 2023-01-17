İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Vatandaşlar sıraya girdi! Renault'lar, Fiat'lar ve Hyundai'ler 2. el otomobil alacaklar hemen bakın
Arabalarını ikinci el olarak alacak vatandaşlar markaların yapacakları kampanyaların da sıkı takipçisi oluyor. Bütçesi bağlamında İdeal ve iyi otomobil modelini cazip indirimlerle alabilmek birçok vatandaşın hayali olacaktır. Bu hedefi paylaşan insanların karşısına birtakım türler çıkmaktadır.
17.01.2023 11:38 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:38
Günümüzde dünyada yaşanan küresel gelişmeler ve çip krizi sonrasında otomobil almak oldukça zorlaşmış durumda. Vatandaşlar ise yeni alternatiflere yöneliyor. E-ihale sistemiyle 150.000 TL altında arabaların sunulmasına dair yayınlanan haberlerin sonrasında kendi aracına sahip olmak isteyen kişilerin heyecanlı olduğu görülüyor.