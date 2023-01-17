İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Vatandaşlar sıraya girdi! Renault’lar, Fiat’lar ve Hyundai’ler 2. el otomobil alacaklar hemen bakın

Günümüzde dünyada yaşanan küresel gelişmeler ve çip krizi sonrasında otomobil almak oldukça zorlaşmış durumda. Vatandaşlar ise yeni alternatiflere yöneliyor. E-ihale sistemiyle 150.000 TL altında arabaların sunulmasına dair yayınlanan haberlerin sonrasında kendi aracına sahip olmak isteyen kişilerin heyecanlı olduğu görülüyor.