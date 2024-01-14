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EYT'siz sigortayı 1800 gün geri çekecek! 2000-2007-2009 başlangıç + 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik sandığı açıldı! 60-90 prim eklenerek...

İş hayatına atılan her birey, gelecekteki emeklilik dönemini merak ediyor ve birçoğumuz, ne zaman emekli olabileceğimizi düşünüyor. Emeklilik hayalini erken yaşlarda gerçekleştirmek isteyenler ise erken emeklilik yollarını araştırmaya başlıyor. Bu konuda belirli meslek gruplarında çalışanlara tanınan avantajlar, çalışanlar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. İşte, erken emeklilik düşünenlerin merak ettiği detaylar:

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:59 Güncelleme 14 Ocak 2024, 11:59
EYT’siz sigortayı 1800 gün geri çekecek! 2000-2007-2009 başlangıç + 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik sandığı açıldı! 60-90 prim eklenerek... 1

Ülkemizde emeklilik süreci, yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi belirli şartlara tabi tutuluyor. Ancak, işe giriş tarihine göre değişen ve bazen düşürülen bu şartlar, bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği tarihler ve şartlar çerçevesinde, erken emeklilik hakkını elde etmek mümkündür. İşte, kimlerin erken emekli olabileceği, EYT kapsamına girmeyenlerin durumuna dair detaylar...

EYT’siz sigortayı 1800 gün geri çekecek! 2000-2007-2009 başlangıç + 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik sandığı açıldı! 60-90 prim eklenerek... 2

Birçok kişi ağır şartlar altında çalışanlar için uygulanan yıpranma payı sayesinde erkenden emekli olma hakkına sahip. Yıpranma payı, prim gün sayısı ve fiili hizmet süresine dayalı olarak belirleniyor. İşte, 2024 yılında yıpranma payı ile erken emekli olabilecek meslek grupları ve alınan gün sayıları:

EYT’siz sigortayı 1800 gün geri çekecek! 2000-2007-2009 başlangıç + 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik sandığı açıldı! 60-90 prim eklenerek... 3

180 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emekli Olan Meslekler:

Madencilik ve yer altı işlerinde çalışanlar.

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