EYT'siz sigortayı 1800 gün geri çekecek! 2000-2007-2009 başlangıç + 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik sandığı açıldı! 60-90 prim eklenerek...

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Ülkemizde emeklilik süreci, yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi belirli şartlara tabi tutuluyor. Ancak, işe giriş tarihine göre değişen ve bazen düşürülen bu şartlar, bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği tarihler ve şartlar çerçevesinde, erken emeklilik hakkını elde etmek mümkündür. İşte, kimlerin erken emekli olabileceği, EYT kapsamına girmeyenlerin durumuna dair detaylar...