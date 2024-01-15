54 üründe %50 indirim: 1 alana 1 bedava! 5 litresi 63.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, yumuşatıcı, bebek bezi... Tarım Kredi 14-19 Ocak 2024 fiyat listesi!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, bugünden itibaren başlattığı büyük indirim kampanyası ile müşterilerine çekici fırsatlar sunmaya başlıyor. Bu kampanya kapsamında, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar yüzlerce ürünü kapsayan geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunulacak. Müşteriler, bu özel indirim kampanyası sayesinde süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel gıda ürünlerini ekonomik fiyatlarla satın alabilecekler.
81 ildeki tüm Tarım Kredi marketlerini kapsıyor. Mevcut indirimlere ek olarak 1 alana 1 bedava kampanyası başlatıldı. İşte, 14-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
SİYAH ÇAY - 34.90 TL
BERGAMOT AROMALI ÇAY - 46.90 TŞ