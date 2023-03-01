EYT’LİLERE PRİM TAMAMLAMA YOLLARI! Primler nasıl tamamlanacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kısmi emeklilik imkanı var mı?

* Kim, kaç gün ile emekli olacak?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes düzenleme kapsamında. Borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekebilenler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacak kadınlara 7200, erkeklere 9000 prim günü gerekiyor. SSK'lılardan kadın ise 20 (bu süre doldu), erkek ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Örneğin; erkek çalışanlardan sigorta başlangıcı 23 Kasım 1980 ve öncesi olanlar ile kadın çalışanlardan 23 Mayıs 1985 ve öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için kademeli olarak 5975 güne kadar çıkan kademeli prim gün uygulanıyor.