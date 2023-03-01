EYT'LİLERE PRİM TAMAMLAMA YOLLARI! Primler nasıl tamamlanacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kısmi emeklilik imkanı var mı?
EYT düzenlemesi yasalaştı, milyonların yüzü güldü. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar başvuru için gün sayarken, eksikleri olanlar ise bunları tamamlama telaşına düştü. Peki kime, ne kadar prim gerekiyor? Bu süreler nasıl kazanılabilecek? Ne kadar ödeme yapılacak? Kısmi emeklilik imkanı var mı? Merak edilen tüm soruların yanıtları şöyle...
EYT düzenlemesiyle emekli olmak için yeterli primi olmayanlar bunu çalışarak tamamlayabileceği gibi, 3 yol daha var. Primler nasıl tamamlanacak? Kısmi emeklilikte değişiklik var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
* Kim, kaç gün ile emekli olacak?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes düzenleme kapsamında. Borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekebilenler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacak kadınlara 7200, erkeklere 9000 prim günü gerekiyor. SSK'lılardan kadın ise 20 (bu süre doldu), erkek ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Örneğin; erkek çalışanlardan sigorta başlangıcı 23 Kasım 1980 ve öncesi olanlar ile kadın çalışanlardan 23 Mayıs 1985 ve öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için kademeli olarak 5975 güne kadar çıkan kademeli prim gün uygulanıyor.
* Borçlanma ile prim nasıl kazanılabilecek?
Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabilecek ve bu primler emeklilik hesabında kullanılacak. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanılabilecek. Erkekler de en çok 540 gün askerlik borçlanması yapabilecek. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabilecek. Gurbetçilere yurt dışı borçlanma imkanı da var. Erkekler yurt dışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri, kadınlar ise 18 yaşından sonra bulundukları süreleri borçlanabilecek.
* İhya imkanı kimlere var?
Geçmişte Bağ-Kur prim borçları silinip hizmet süreleri dondurulanlar da ihya kapsamında bu primleri tamamlayabilecek. Geçmiş dondurulmuş hizmet günlerini ihya etmek isteyenler başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden ödeme yaparak bu süreleri primlerine ekletebilecek. Burada ihtiyaç kadar süre değil, tüm süreler ihya edilebiliyor. Bunu göz önüne almak gerekiyor.