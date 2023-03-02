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Haberler Ekonomi 5.500 TL maaş + 2'li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT'de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

5.500 TL maaş + 2'li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT'de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

EYT'de nihai son geldi çattı. 5.500 TL maaş + 2'li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek. Üstüne en az 7.500 TL promosyon geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili önemli son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi büyük bir heyecanla maaşı alacağı günü bekliyor. Bu bağlamda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT yasalaştı. Şimdi milyonlarca kişi ilk maaşın yatacağı tarihi öğrenmek istiyor.

02.03.2023 08:55 - Son Güncelleme: 02.03.2023 08:55
5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT'de sona gelindi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kabul edildi. 4 maddeden oluşan tekliften ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuru süreciyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisanda ilk maaş alınacak." dedi. Başvuru süreci ise EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından aktif olacak.

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5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT BAŞVURU AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.

5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

İLK ETAPTA 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ...

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak.

5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.

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