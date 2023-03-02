5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! EYT’de nihai son geldi! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT'de sona gelindi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kabul edildi. 4 maddeden oluşan tekliften ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuru süreciyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisanda ilk maaş alınacak." dedi. Başvuru süreci ise EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından aktif olacak.