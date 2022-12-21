EYT'li olmayana 2023'te B PLANI! Yaş şartsız 10, 15 yıl + 3.600-5.400 gün + 1999-2008 arası işe giren erken emekli olacak! 41,43,48 yaşında...
Erken emeklilik her çalışanın hayallerinden biridir. Bazı avantajlar sayesinde yıllarca beklemeden emekli olmak mümkün olabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her çalışanın yararlanabileceği kısmi yaştan emeklilik bunlardan bazıları. Tabii erken emekli olabilmek için kendi durumunuzu mutlaka iyi tespit etmek gerekiyor. Bu kapsamda yaşınız, işe ilk giriş tarihiniz ve ödediğiniz prim gün sayısı gibi bilgiler erken emeklilik hakkınızın ne derece yüksek olduğunu da belirliyor. Erken emeklilik için 3.600 ve 5.400 rakamları ön plana çıkıyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte detaylar!
Emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 10, 15 yılla erken emekli olmanız mümkün olabilecek.
Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var. SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.
ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?
Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta. Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta. Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu işyerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.