EYT’LİYE EMEKLİLİK FIRSATI! EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak? EYT’linin emeklilik ve maaşı nasıl olacak?
EYT düzenlemesini bekleyenler dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Takvim de netleşmeye başladı. Başvurular ve aylık ödemeleri ne zaman başlayacak? Borçlanmada başvuru tarihi niye önemli? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Merakla beklenen EYT düzenlemesi hazırlıklarında artık sona yaklaşıldı. Yaşa takılanlar heyecanla hem düzenlemenin detaylarını hem de takvimini merak ediyor. Emeklilik yolunun nasıl açılacağı detaylar açıklanınca belli olacak ancak takvime ilişkin ipuçları geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti. Meclis'in takvimi de belli oldu. Peki EYT takviminin nasıl işlemesi bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:
* Meclis süreci nasıl işleyecek? Gecikme yaşanır mı?
Düzenlemenin açıklanmasının ardından sıra Meclis sürecine gelecek. TBMM'de; 'gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık günleri toplanmaması' yönünde bir önerge kabul edildi. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi gününden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. EYT düzenlemesinin Meclis gündemine 3 Ocak'tan sonra gelmesi bekleniyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Ocak'ta Meclis gündemine gelmesi süreçte gecikme olacağı anlamına gelmiyor. Eğer Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, beklenen emeklilik tarihi değişmeyecek. Hatta beklentiler 15 Ocak'a kadar yasalaşacağı yönünde bulunuyor.
* Ne zaman yürürlüğe girecek?
Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak. Yapılan açıklamalar düzenlemenin yasalaşır yasalaşmaz yürürlüğe gireceği yönünde. Ancak her şey Meclis sürecinde belli olacak.