EYT’LİYE EMEKLİLİK FIRSATI! EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak? EYT’linin emeklilik ve maaşı nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti. Meclis'in takvimi de belli oldu. Peki EYT takviminin nasıl işlemesi bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları: