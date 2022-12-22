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Haberler Ekonomi 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? 2023 MTV YENİ FİYAT LİSTESİ! YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? 2023 MTV YENİ FİYAT LİSTESİ! YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2023'te ne kadar olacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde her ilde trafiğe çıkan araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar hemen araştırma konusu oldu. Peki MTV oranlarında nasıl bir değişiklik yapıldı? Son dakika bilgileri haberimizde derledik.

takvim.com.tr
22.12.2022 14:01 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:01
2023 MTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e indirildi. Başkan Erdoğan'ın imza yetkisini kullandığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "2023'te hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?" sorusu gündeme geldi. Haberimizde 2023 MTV listesine yer verdik. Peki, 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL oldu 2023? MTV ödemesi nasıl yapılır, ilk taksit ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

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2023 MTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

2023 MTV ORANI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

2023 MTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

2023 MTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

BAŞKAN ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

2023 MTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 1300-1600-1800-2000 CC MTV ücretleri ne kadar oldu? YAŞ-YIL- MOTOR HACMİNE göre MTV HESAPLAMA 2023!

2023 YILI MTV HESAPLAMA

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 61.5 olarak belirlenmesinin ardından 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için MTV hesaplaması şu şekilde:

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