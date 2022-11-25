EYT’de yaş+prim eksiği için TABLO çıktı! Sandıktakilere EYT verildi! Sigorta girişi 1979-1999 arasındakilere mühür basıldı! Borçlanma, staj, çıraklık şartı...

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI!

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası EYT konusuna ilişkin şöyle konuştu;

''EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi.''