EYT'de yaş+prim eksiği için TABLO çıktı! Sandıktakilere EYT verildi! Sigorta girişi 1979-1999 arasındakilere mühür basıldı! Borçlanma, staj, çıraklık şartı...
EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak soruları milyonlarca EYT'li tarafından sıkça araştırılıyor. Yaşa takılanlar EYT yasasını heyecanla beklerken son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere yeni yılda milyonlarca kişi EYT ile emekli olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacaklar için kapsam tam olarak netleşmese de düzenleme ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapılıyor. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren flaş açıklama geldi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik EYT çalışmalarında son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Merakla beklenen konuyla ilgili Çelik, "Son aşamaya gelindi. Hemen hemen tamamlanmak üzere" şeklinde konuştu. Peki EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmeler...
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI!
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası EYT konusuna ilişkin şöyle konuştu;
''EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi.''
Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Bu imkanların başında kıdem tazminatı gelirken, gerek tazminat gerekse prim ödemelerindeki artış nedeniyle işverenlere de destek gündemde. İşte çalışanların tazminat formülü ve gündemdeki destekler...