EYT'de ACİL KOD! 1990-1991-1992-1995-1999 sigortalılara zik-zak çözüm! Staj için B PLANI netleşti: 2 kesimi EYT'li yapacak! 20-25 yıl...
Yaşa takılanların emeklilik düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1999 yılı ve prim gün sayısını dolduranlar EYT fırsatını kapacak. Bu eksikliklerini giderenler sonrasında düzenlemeden faydalanabilecek. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT'nin acil gündemlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak." dedi. Öte yandan geçmişte yapılan staj 2 kesimi EYT'li yapabilecek. İşte EYT'li olma yollarına dair merak edilenler!
25.11.2022 11:41 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:41
EYT'ye adım adım yaklaşırken her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır." ifadelerine yer verdi. Öte yandan geçmişte yapılan stajlar 2 kesimi EYT'li yapacak. İşte son gelişmelerle EYT dosyası...
Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.