EYT’de ACİL KOD! 1990-1991-1992-1995-1999 sigortalılara zik-zak çözüm! Staj için B PLANI netleşti: 2 kesimi EYT’li yapacak! 20-25 yıl...

EYT'ye adım adım yaklaşırken her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır." ifadelerine yer verdi. Öte yandan geçmişte yapılan stajlar 2 kesimi EYT'li yapacak. İşte son gelişmelerle EYT dosyası...