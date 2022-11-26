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FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM!

İndirimleri kovalayan ve araç almak için hesap kitap yapan vatandaşlar için heyecan dolu günler başladı. ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte birçok modelde fiyat düşüşü başlıyor Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle araç almakta zorlanan vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Otomobil almayı planlayanların merakla beklediği ÖTV matrah güncellemesi dün yapıldı. İşte; Kia, Toyota, Peugeot, Opel, Hyundai, Nissan, Ford, Renault fiyatları!

takvim.com.tr
26.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 26.11.2022 12:30
FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM! 0-2.el yeni araç fiyat listeleri tüm markalar...

ÖTV indirimli araç fiyat listesi araç sahibi olmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 0 otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV dilimlerinde belirleyici olan matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda araçların vergisiz fiyatlarının limitleri artırılmış oldu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında büyük bir indirim bekleniyor. Düzenleme ile 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Peki, ÖTV matrah indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi ile hangi araç ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!

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FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM! 0-2.el yeni araç fiyat listeleri tüm markalar...

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği ötv dilimlerini belirleyen matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesi yürürlüğe girdi. otomobillerin vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı.

FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM! 0-2.el yeni araç fiyat listeleri tüm markalar...

Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Böylece bazı otomobillerde 40 bin lira bazılarında da 100 bin liraya kadar düşüşler oldu.

FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM! 0-2.el yeni araç fiyat listeleri tüm markalar...

Bugün 455 bin lira olan bir aracın vergisiz fiyatı 214 bin lira olduğundan yeni düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 50'ye inecek. Satış fiyatı yaklaşık yüzde 20 ucuzlayarak 380 bin liraya düşecek.

FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM! 0-2.el yeni araç fiyat listeleri tüm markalar...

CUMHURBAŞKANI KARARI YÜRÜRLÜKTE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

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