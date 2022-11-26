FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM!

ÖTV indirimli araç fiyat listesi araç sahibi olmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 0 otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV dilimlerinde belirleyici olan matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda araçların vergisiz fiyatlarının limitleri artırılmış oldu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında büyük bir indirim bekleniyor. Düzenleme ile 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Peki, ÖTV matrah indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi ile hangi araç ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!