FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT! ÖTV indirimli araç fiyatları YENİ LİSTE: 50 bin TL İNDİRİM!
İndirimleri kovalayan ve araç almak için hesap kitap yapan vatandaşlar için heyecan dolu günler başladı. ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte birçok modelde fiyat düşüşü başlıyor Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle araç almakta zorlanan vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Otomobil almayı planlayanların merakla beklediği ÖTV matrah güncellemesi dün yapıldı. İşte; Kia, Toyota, Peugeot, Opel, Hyundai, Nissan, Ford, Renault fiyatları!
26.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 26.11.2022 12:30
ÖTV indirimli araç fiyat listesi araç sahibi olmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 0 otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV dilimlerinde belirleyici olan matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda araçların vergisiz fiyatlarının limitleri artırılmış oldu. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında büyük bir indirim bekleniyor. Düzenleme ile 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Peki, ÖTV matrah indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi ile hangi araç ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!