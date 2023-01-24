EYT'de A-B KÜMESİ kesinleşti! 4a SSK, Bağkur 5.000 prim+1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt listesine geçti! 3600 kısmi emeklilik, staj, prim şartı...
EYT hakkında son gelişmeler hız kazandı. Son dakika açıklamaya göre; Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesini tahmin ettiğini söylerken, grupta milletvekillerinin görüştüğünü, üzerinde konuşulan kanun teklifinin de komisyonda tartışılacağını kaydetti. Bütçe görüşmesinin arkasından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. EYT düzenlemesi 5 adımda resmileşecek. Öte yandan SSK'lı ve Bağkur'lular için 3600-5400 gün primle emeklilik hesapları merak ediliyor. İşte EYT'nin Meclis'e geleceği tarih ve son açıklamalar...
Milyonların yasa sürecini merakla beklediği EYT için Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. Son dakika açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini söyledi. Peki, EYT'de kısmi emeklilik olacak mı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler!
BU HAFTA MECLİS'TE!
Milyonların beklediği EYT için Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. Gözler Meclis'e çevirilirken dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, EYT yasası 5 adımda yasalaşacak. Düzenleme işçi, işveren ve kamuyu direkt ilgilendirdiğinden yetkililer ince eleyip sık dokuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik işlemleri için altyapıyı hazırladı.