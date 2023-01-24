EYT’de A-B KÜMESİ kesinleşti! 4a SSK, Bağkur 5.000 prim+1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt listesine geçti! 3600 kısmi emeklilik, staj, prim şartı...

Milyonların yasa sürecini merakla beklediği EYT için Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. Son dakika açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini söyledi. Peki, EYT'de kısmi emeklilik olacak mı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler!