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EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak ne zaman Meclis'e sunulacak? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

Milyonların beklediği EYT için Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. Gözler Meclis'e çevirilirken dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin 'EYT borçlanması yapılandırılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

24.01.2023 12:04 - Son Güncelleme: 24.01.2023 12:13
EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş açıklama

Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu..

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş açıklama

EYT'NİN 2023 MALİYETİ NE OLACAK?
150 milyar lira civarında olacağını tahmin ediyorum.

EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş açıklama

EYT BORÇLANMASI YAPILANDIRILACAK MI?
Prim eksiğini yapılandırmak gibi bir durum yok.

Detaylar gelecek...

EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş açıklama
EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin flaş açıklama
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