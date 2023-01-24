EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Maliyeti ne olacak ne zaman Meclis'e sunulacak? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Milyonların beklediği EYT için Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. Gözler Meclis'e çevirilirken dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin 'EYT borçlanması yapılandırılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...
24.01.2023 12:04 - Son Güncelleme: 24.01.2023 12:13
Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu..
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları: