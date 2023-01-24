EKSİK PRİM GÜNÜ OLAN EYT'LİLER DİKKAT! Tarihin en büyük yapılandırma paketinde EYT prim borçları da var mı?
EYT'lilerin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin önemli açıklama geldi. Bakan Bilgin, düzenlemenin takvimine ve içeriğine ilişkin önemli açıklama yaptı. Tarihi yapılandırma müjdesi EYT'lilerden prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürürken, Bakan Bilgin'in "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil" sözlerinin detayları merak konusu oldu. İşte EYT'lileri ilgilendiren önemli detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme Meclis yolunda. Hem takvime hem içeriğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelirken, Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırma müjdesi de pek çok EYT'liye rahat nefes aldıracak.
BU HAFTA GELEBİLİR
Bakan Bilgin EYT'lilerin merak ettiği takvime ilişkin bilgi verdi, düzenlemenin bu hafta TBMM'ye gelmesinin beklendiğini söyledi. Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.
İÇERİK DEĞİŞİYOR MU?
"İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna Bilgin, "Değişmez" karşılığını verdi. Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.
EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.
'BORÇLANMA İÇİNDE DEĞİL'
Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.