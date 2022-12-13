EYT’de A-B-C KADROSU kesinleşti! 1999-2000-2001-2002-2003-2007 sigorta girişi olan bu yolla EYT mührünü kıracak! YAŞ - YIL Tablosunda 41. madde detayı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekliliğe adım adım yaklaşıyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin nasıl yararlanacağı oldukça merak ediliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlar için son dakika açıklama geldi. 5550 Sayılı Kanun'un 41. maddesi 99 sonrası sigortalı olanlar için büyük avantaj sağlıyor. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte EYT son durum ve tüm merak edilenler!