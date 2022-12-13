Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat! 1 gün bile yetebilir! 41. madde EYT’li yapar! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...

* KİMLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI EYT'Lİ YAPAR MI?

Mevzuata göre sigortalı olduktan sonra yapılan askerlik için borçlanılması sadece prim kazandırıyor. Bu nedenle prime ihtiyacı olanların borçlanma yoluna gitmesi lazım. Başlangıcı geriye çekmek için ise sigortalı olmadan önce askerliğin yapılmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor.