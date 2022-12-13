Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat! 1 gün bile yetebilir! 41. madde EYT’li yapar! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar...
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yeni düzenlemeyi merakla beklerken, bu tarihten sonra sigortalı olanlara EYT yolu 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca açılabilecek. Eğer yeni yasada farklı bir düzenleme olmazsa belli şartlarda askerlik, doğum ve avukatlık stajı sürelerini borçlananlar EYT kapsamına girebilecek.
EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme gün sayıyor. Düzenlemenin bu ay sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sevk edilmesi, Ocak ayında da yasalaşması planlanıyor. EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yararlanacak.
Ancak eğer yeni yasada aksi yönde bir düzenleme yapılmazsa, 5510 sayılı Kanunu'nun 41'inci maddesi bazı şartlarda 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlara EYT yolunu açacak.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre, tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Peki bu imkandan kimler nasıl yararlanabilecek? İşte detayları…
* KİMLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI EYT'Lİ YAPAR MI?
Mevzuata göre sigortalı olduktan sonra yapılan askerlik için borçlanılması sadece prim kazandırıyor. Bu nedenle prime ihtiyacı olanların borçlanma yoluna gitmesi lazım. Başlangıcı geriye çekmek için ise sigortalı olmadan önce askerliğin yapılmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor.
Borçlanma ile sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesine çekilebilmesi gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'luların sigortalı olmadan önce yaptığı askerlik için borçlanması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Eğer yeni yasada farklı bir düzenleme yapılmazsa askerlik borçlanması ile girişini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler EYT kapsamına girebilecek.