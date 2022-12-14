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Haberler Ekonomi Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL'ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL'ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

40-45-50 TL'ye Fiat ve Ford marka araçlar almanız mümkün. Milli Emlak bağlamında satışa verilen otomobillerin markalarına baktığımız zaman oldukça ünlü firmaların markalarını da görüyoruz. Sizler de bu araçlara çok uygun fiyatlarla sahip olmak isterseniz Milli Emlak üzerinden satışları takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
14.12.2022 10:35 - Son Güncelleme: 14.12.2022 10:35
Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL’ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

2. el otomobil piyasasında son günlerde hareketlenmeler yaşanıyor. Buna rağmen araç fiyatlarının yüksekliği canları sıkıyor. Bu anlamda vatandaşlar gözlerini başka alternatiflere çevirmiş durumda. Milli Emlak sitesi üzerinden piyasanın 3'te 1'i fiyatına otomobiller satılıyor.

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Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL’ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

Piyasaya sunulan bu araçların en önemli özelliği avantajlı bir hizmet olanağını sizlere sunması olarak ön plana çıkıyor.

Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL’ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

Milli emlak tarafından yapılan açıklamalarda Fiat başta olmak üzere Nissan, Ford ve Peugeot marka araçlarda ciddi oranda düşüşlerin yaşanmasının beklendiği açıklanıyor.

Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL’ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

Bu indirimli fiyatlarla satışa çıkarılacak araçlara sizler de ulaşabilirsiniz.

Fiat, Ford araçlar sudan ucuz! Milli Emlak araç satış Aralık 2022 ilanları: 40-45-50 TL’ye satılık 2.el araba listesinde yok yok!

Milli emlak tarafından yapılan açıklamalarda kişilerin artık kolay bir şekilde araç sahibi olabileceklerine dikkat çekiliyor.

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