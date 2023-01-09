EYT’de 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik tablosu! 1999-2000-2008 sigorta + 50-51-52-53 yaş indirimiyle EYT’li olacaklar listesi açıklandı! 2 yıldan fazla süre...

EYT'de kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilikle ilgili tüm detaylar netleşirken primi tamamlamayanlar çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatını yakalayacak. Peki, kimler erken emekli oalcak? İşte tüm detaylar!