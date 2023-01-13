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Haberler Ekonomi 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SSK, BAĞKUR, 4C'liye TIK diye yatıyor! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SSK, BAĞKUR, 4C'liye TIK diye yatıyor! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

2023 emekli promosyonları güncellendi. Milyonlarca emekli bankalar tarafından yapılan kampanyaları merak ediyor. İşte SGK, PTT, Ziraat ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları.

takvim.com.tr
13.01.2023 08:08 - Son Güncelleme: 17.01.2023 13:19
SSK, BAĞKUR, 4C’liye TIK diye yatıyor! 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

2023 emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında banka promosyon ödemeleri yer alıyor. Memur ve emekliye gelen yeni yıl zammı sonrası bankalar promosyon tutarlarında değişikliğe gitti. Bu nedenle güncellenen tutarları sizler için derledik. Emekli olacak milyonlarca EYT'li için de kampanyalar başlamış durumda. Peki, 2023 emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar.

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SSK, BAĞKUR, 4C’liye TIK diye yatıyor! 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

PTT 2023 EMEKLİ PROMOSYONU

Söz konusu kampanya bedeli 3.600 TL olup, 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT'den almayı taahhüt edenler için geçerlidir.

EYT'li emekliye 25.000 TL ödeme! Bankalar kesenin ağzını açıyor!

SSK, BAĞKUR, 4C’liye TIK diye yatıyor! 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

SGK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

SSK, BAĞKUR, 4C’liye TIK diye yatıyor! 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

4.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesinde 20'sinde Ramazan Bayramı, onun öncesindeki 17 ile 20 arasındaki hafta emekli ikramiyesi EYT'lilere de yatırılacak.

SSK, BAĞKUR, 4C’liye TIK diye yatıyor! 5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

AKBANK EMEKLİ PROMSYONU

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200,

3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850,

7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250,

10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira

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