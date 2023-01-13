5.500, 6,500, 7.000 TL maaş alana müjde! 9.500 TL emekli promosyonu! SSK, BAĞKUR, 4C'liye TIK diye yatıyor! SGK, PTT, Ziraat, Garanti...

2023 emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında banka promosyon ödemeleri yer alıyor. Memur ve emekliye gelen yeni yıl zammı sonrası bankalar promosyon tutarlarında değişikliğe gitti. Bu nedenle güncellenen tutarları sizler için derledik. Emekli olacak milyonlarca EYT'li için de kampanyalar başlamış durumda. Peki, 2023 emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar.