e-Devlet'ten başvuran 2 gün sonra onay alıyor! PTT'den 1.100 TL ödeme! Ayda 1 kez hesaplara aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
Giderlerini ödeyemeyen ailelere para desteği eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere sırası ile toplamda 1.100 TL nakit para desteği veriyor. Başvuru şartlarını karşılayanlar ödemeleri alabilmek için en yakın PTT şubesine gidecek. İşte merak edilenler!
10.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:15
Devlet tarafından ailelere birçok alanda destek müjdesi gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında sosyal destek ödemelerine zam geldi. İhiyaç sahiplerine, dar gelirlilere verilecek 1.100 TL desteğin detayları belli oldu. Anında e-Devlet üzerinden kontrol edip PTT'den kimliğiniz ile beraber paranızı çekebilirsiniz. İşte 1.100 TL yardım detayları ve başvuru şartları haberimizde!
OCAK AYI SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI?
Bakan Yanık Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.