EYT'de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak EYT düzenlemesinde artık son günlere yaklaşılıyor. Son yapılan açıklamalar ışığında detayların 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak kabinenin ardından belli olması bekleniyor. Süreç tıkır tıkır işlemeye devam ederken vatandaşlar yaş, prim ve yıl şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen kesim eksik primlerini tamamlamanın peşine düştü. En azami ödemeyle bu işlemi yapmak isteyenler için son 2 hafta kaldı. Peki, EYT son durum 2022 bugün ne oldu? EYT staj mağdurları için gelişme var mı? Yaş sınırı gelecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
19.12.2022 12:40 - Son Güncelleme: 19.12.2022 12:40
EYT'de son dönemeç başladı. Teknik aşama hemen hemen bitmek üzere. Asgari ücret netleştikten sonra gündemde ağırlık EYT olacak. Takvime bakıldığı zaman 26 Aralık'ta düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ise Ocak 2023'e sarkacağı düşünülüyor. EYT'lilerin maaşlar ise sicil ve tahsis numarasına göre Şubat ayında yatacak. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Düzenlemenin detaylarının 26 Aralık günü yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar detayları merak ederken, eksik primleri hesaplı şekilde tamamlamak için son 2 haftaya girildi.