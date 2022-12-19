EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

EYT'de son dönemeç başladı. Teknik aşama hemen hemen bitmek üzere. Asgari ücret netleştikten sonra gündemde ağırlık EYT olacak. Takvime bakıldığı zaman 26 Aralık'ta düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ise Ocak 2023'e sarkacağı düşünülüyor. EYT'lilerin maaşlar ise sicil ve tahsis numarasına göre Şubat ayında yatacak. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar...