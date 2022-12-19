Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Düzenlemenin detaylarının 26 Aralık günü yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar detayları merak ederken, eksik primleri hesaplı şekilde tamamlamak için son 2 haftaya girildi.

ŞİMDİ BAŞVURAN NE ÖDÜYOR?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.

Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanmasına en az 49 bin 697 lira 28 kuruş, 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriliyor.

GÖZLER KOMİSYON'DA

Tüm bu tutarlar 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek. Bu ücretin de 20 Aralık günü yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

NET 7.785 TL OLURSA

Yeni ücret merakla beklenirken; Türk-İş 7 bin 785 liranın üzerinde bir teklif istediğini, bunun altını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Yeni asgari ücretin de bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Asgari ücret net 7 bin 785, brüt 9 bin 159 lira olursa 1 günlük borçlanma için en az 97,69 lira ödenmesi gerekecek. Her gün için 28,67 lira fark oluşacak.

Bir aylık en düşük borçlanma tutarı 860,18 lira yükselerek 2 bin 930 lira 90 kuruşa ulaşırken; 18 aylık askerlik borçlanması için en az 52 bin 756 lira 15 kuruş, 2 yıllık doğum borçlanması için de 70 bin 341 lira 53 kuruş ödenmesi gerekecek.

18 aylık askerlik borçlanmasında 15 bin 483, 2 yıllık doğum borçlanmasında 20 bin 644 lira fark ortaya çıkacak. Asgari ücret daha yüksek çıkarsa, bu fark daha büyüyecek.

NET 8 BİN TL'YE ÇIKARSA

Örneğin; asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren net 8 bin, brüt 9 bin 412 liraya yükselirse 1 aylık borçlanmaya en az 3 bin 11 lira 84 kuruş ödenirken; 2 yıllık doğum borçlanması 72 bin 284, 18 aylık askerlik borçlanması 54 bin 213 liraya ulaşacak. Bu senaryo gerçekleşirse yeni yılda başvuran 1 aylık borçlanma için 942,12, 2 yıllık doğum borçlanması için 22 bin 586, 18 aylık askerlik borçlanması için 16 bin 940 lira daha fazla ödeme yapacak.

KİM, NE KADAR SÜRE BORÇLANABİLİYOR?

Borçlanmada tüm süreleri ödemek şart değil. İhtiyaç kadar süre için borçlanma yapılabiliyor. Erkekler askerlik sürelerinin tamamını ya da bir kısmını borçlanabiliyor. Kadınlar en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. Çocuk başına en çok 720 gün kazanılabiliyor. Toplam da en çok 2160 gün prim kazanmak mümkün. Avukatlar ise sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor.





1 GÜNLÜK EN DÜŞÜK BORÇLANMA TUTARI

Mevcut: 69,02 TL

Net asgari ücret 7.785 TL olursa: 97,69 TL

Net asgari ücret 8.000 TL olursa: 100,39 TL

Net asgari ücret 9.250 TL olursa: 103,53TL

Net asgari ücret 9.075 TL olursa: 113,88 TL

1 AYLIK EN DÜŞÜK BORÇLANMA TUTARI

Mevcut: 2.070,72 TL

Net asgari ücret 7.785 TL olursa: 2.930,90 TL

Net asgari ücret 8.000 TL olursa: 3.011,84 TL

Net asgari ücret 9.250 TL olursa: 3.106,08 TL

Net asgari ücret 9.075 TL olursa: 3.416,69 TL

2 YILLIK EN DÜŞÜK BORÇLANMA

Mevcut: 49.697,28 TL

Net asgari ücret 7.785 TL olursa: 70.341,53 TL

Net asgari ücret 8.000 TL olursa: 72.284,16 TL

Net asgari ücret 9.250 TL olursa: 74.545,92 TL

Net asgari ücret 9.075 TL olursa: 82.000,51 TL





18 AYLIK EN DÜŞÜK BORÇLANMA

Mevcut: 37.272,96 TL

Net asgari ücret 7.785 TL olursa: 52.756,15 TL

Net asgari ücret 8.000 TL olursa: 54.213,12 TL

Net asgari ücret 9.250 TL olursa: 55.909,44 TL

Net asgari ücret 9.075 TL olursa: 61.500,38 TL