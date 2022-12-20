Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Erken emekli olmak isteyenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda primlerin kusursuz ödenmesi en önemli şart olarak ortaya çıkmaktadır. Konuyla alakalı araştırma yaparken e-devlet sitesi üzerinden kaç yaşında emekli olacağınızı sorgulayabilirsiniz. Hem de burada emekli olduktan sona her ay ne kadar maaş alabileceğinizi de görebilirsiniz.

takvim.com.tr
20.12.2022 10:59 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:59
1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Emekli olacaklar ya da emekli olmayı heyecanla bekleyen vatandaşlar bağlamında yapılacak açıklamalar büyük önem arz ediyor. Zira çalışma yaşamının noktalanabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekir. Yaş bu noktada olabildiğince belirleyici olsa da birtakım şartları yerine getirenler erken emekli olabilirler. Pek çok insan en erken kaç yaşında emekli olabileceğini araştırmakta.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Emeklilikte Yeni Yaş Sınırı ve Primler

Emeklilik bazen değişiklık gösterebilmektedir. Kimileri bağlamında on yıl sigorta ile 1800 günlük prim ödemeleri kafi gelebilir.

1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Bunların karşılandığı zamanlarda vatandaş daha erken yaşlarda emekli olabilir.

1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Yaşa takılmış olan vatandaşlar bağlamında birtakım formüllerin geliştirildiği bilinmektedir.

1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Düzenlemeler heyecanla beklenirken primde eksikliği olan kişiler de bundan nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Bu kişilerin değerlendirebileceği üç farklı seçenek bulunuyor.

SON DAKİKA