1800,3600 gün primi dolanlar hemen bakın! Her şey sil baştan! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!
Erken emekli olmak isteyenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda primlerin kusursuz ödenmesi en önemli şart olarak ortaya çıkmaktadır. Konuyla alakalı araştırma yaparken e-devlet sitesi üzerinden kaç yaşında emekli olacağınızı sorgulayabilirsiniz. Hem de burada emekli olduktan sona her ay ne kadar maaş alabileceğinizi de görebilirsiniz.
20.12.2022 10:59 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:59
Emekli olacaklar ya da emekli olmayı heyecanla bekleyen vatandaşlar bağlamında yapılacak açıklamalar büyük önem arz ediyor. Zira çalışma yaşamının noktalanabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekir. Yaş bu noktada olabildiğince belirleyici olsa da birtakım şartları yerine getirenler erken emekli olabilirler. Pek çok insan en erken kaç yaşında emekli olabileceğini araştırmakta.