EYT, prim, yaş, sigorta hepsini unutun! O kişiler 10 yılı dolunca tek şartla EYT’siz erken emekli olacak! 2000, 2004, 2008, 2014 yılından sonra işe girenler...

Emekli olmak isteyenler erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Aynı zamanda bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük fark bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 10 yıl önce erken emekli olmanız mümkün olabilecek. Peki, 10 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir? İşte merak edilenler!