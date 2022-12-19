EYT, prim, yaş, sigorta hepsini unutun! O kişiler 10 yılı dolunca tek şartla EYT'siz erken emekli olacak! 2000, 2004, 2008, 2014 yılından sonra işe girenler...
Emeklilik hesabı yıllarca çalışmış insanların en merak ettiği konuların arasında yer alıyor. İşe girdikleri yıl ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşı tespit ediliyor. Emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenlere 3600 gün primle emeklilik tablosu geldi. Normal koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? EYT'siz erken emeklilik şartları neler? İşte tüm merak edilenler!
Emekli olmak isteyenler erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Aynı zamanda bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük fark bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 10 yıl önce erken emekli olmanız mümkün olabilecek. Peki, 10 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir? İşte merak edilenler!
Mevzuatta yer alan bilgilere göre, çalışma gücünü belli bir oranda kaybeden vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. 10 yıl sigorta şartı ve 1800 gün prim şartları öne çıkarken bu durumda yaş şartına bakılmıyor. Öte yandan emeklilik hakkıyla birlikte tazminat alma hakkı da bulunuyor.
1800 GÜN PRİM YETERLİ
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.