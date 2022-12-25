EYT’de 1. sandıktaki grup belli oldu! Alarm öttü bu kişilere EYT verildi! Sigorta girişi 1979, 1983, 1995, 1999 öncesi + prim değişimi + YAŞ sınırıyla...

EYT yasasında da 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde bile SSK için en az 5000 gün prim gerekecek. Bu prim sayısı Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 güne çıkıyor. Dolayısıyla emeklilik için mutlaka primin tamam olması lazım.