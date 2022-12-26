200'lüsü 10,50 TL! Aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek sıvı yağ, tuvalet kağıdı... Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ!
Yılbaşı gelmeden hemen önce marketlerin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta hangi markette, hangi ürünler indirimde merak edenler buraya! Tarım Kredi Kooperatif marketleri başta olmak üzere A101, BİM, ŞOK marketlerinin 25-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ belli oldu. 200'lü'sü 10,50 TL'ye düştü. Vatandaşlar Aralık ayının son indirimlerinin büyük olmasını bekliyordu. Beklenen oldu ve 2022 yılının son ve dev indirim kampanyası başladı. Kimi marketler indirimlerini bugün başlatırken kimi de tarih vererek başlayacağı günü duyurdu. İşte Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 25-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tam liste....
26.12.2022 08:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 08:50
Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Ayçiçek yağı, salça, et ve meyve ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler, beyaz eşya ve mobilya da kataloglarda yer alıyor. Telefon, plazma, buzdolabı, koltuk - masa takımı almak isteyenlere müjdeli haberi veriyoruz. 25 Aralık 2022 fiyat listesi belli oldu. Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK'ta en düşük 5 TL'ye bulabileceğiniz ürünler yer alıyor. A101'de Mistral Peçete 24x27 Cm 200'lü 10.50'ye, Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 36 TL'ye düştü. İşte Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK 25-31 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...