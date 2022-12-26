200'lüsü 10,50 TL! Aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek sıvı yağ, tuvalet kağıdı... Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Ayçiçek yağı, salça, et ve meyve ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler, beyaz eşya ve mobilya da kataloglarda yer alıyor. Telefon, plazma, buzdolabı, koltuk - masa takımı almak isteyenlere müjdeli haberi veriyoruz. 25 Aralık 2022 fiyat listesi belli oldu. Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK'ta en düşük 5 TL'ye bulabileceğiniz ürünler yer alıyor. A101'de Mistral Peçete 24x27 Cm 200'lü 10.50'ye, Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 36 TL'ye düştü. İşte Tarım Kredi marketleri, A101, BİM ve ŞOK 25-31 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...