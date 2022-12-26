Aralık yıl sonu TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verisiyle SSK, Bağ-Kur'lu en düşük TL... Emekli memur zammında 2 tablo ÇIKTI!

EMEKLİ MEMUR 2023 ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın gözü Ocak 2023 zam tablosundayken flaş tablo çıktı. TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz zam oranı belli olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Gözler şimdi memur ve emekli zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammında kim ne kadar maaş alacak? İşte refah payı detayı ve diğer gelişmeler...