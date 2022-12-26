Aralık yıl sonu TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verisiyle SSK, Bağ-Kur'lu en düşük TL... Emekli memur zammında 2 tablo ÇIKTI!
Emekli ve memur zammıyla ilgili yeni tablo ortaya çıktı. Hem emekli hem memur için 2 ayrı hesaplı tablo hazırlandı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 Ocak ayında kaç TL zam gelecek? Yeni memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili son açıklamasında ''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.'' dedi. İşte detaylar...
EMEKLİ MEMUR 2023 ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın gözü Ocak 2023 zam tablosundayken flaş tablo çıktı. TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklanır açıklanmaz zam oranı belli olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Gözler şimdi memur ve emekli zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammında kim ne kadar maaş alacak? İşte refah payı detayı ve diğer gelişmeler...
Temmuz ayı sonrası enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor.
GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİNDE!
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Kasım ayı enflasyon oranı ise şöyle:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
Kasım ayı enflasyon verisiyle 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu. Ayrıca sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülüyor.