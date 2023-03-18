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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Emekli promosyon kampanyaları her geçen gün paylaşılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bankalar ücretlerini yeniledi ve 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte son fırsatlar liste liste haberimizde!

takvim.com.tr
18.03.2023 11:25 - Son Güncelleme: 18.03.2023 11:25
EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! 10.000 TL’ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

EYT'lilerin emeklilik başvuruları sonrası gözler bankalara çevrildi. Bu kapsamda kendi bünyesine müşteri çekmek isteyen bankalar maaş promosyonu yarışına girdi. EYT'liler başta olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar açıklanan tuturlarda daha da artış yaşanması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? Mart- Nisan ayı emekli maaş promosyonları ne kadar oldu 2023? İşte liste liste ödemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! 10.000 TL’ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

EYT'lilerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emekli aylığıyla birlikte promosyon yolu da açılıyor.

EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! 10.000 TL’ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık taahhüdün ardından promosyonunu alabiliyor.

EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! 10.000 TL’ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

EYT'lilerin gözü promosyona çevrilirken, bankaların bu alandaki yarışı da hızlandı.

EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! 10.000 TL’ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Promosyon için başvuranların elde edeceği kazanç 10 bin liraya kadar çıktı. EYT'lileri çekmek isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.

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