Prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler emeklilik işlemleri için kolları sıvadı, aylık başvurusunu yaptı ya da yapmaya hazırlanıyor. Kimi EYT'lilerin ise prim borcu bulunuyor ya da günü yeterli gelmiyor. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşinde.

Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapatma imkanına sahip. Peşini seçenlerde yapılacak ödeme daha da azalıyor, üstelik de daha hızlı emeklilik yolu açılmış oluyor.

Bankalar da hem bu borçlarını peşin avantajıyla kapatmak hem de borçlanma yaparak primini tamamlamak isteyenler için harekete geçmiş durumda. Pek çok banka prim borçları için emeklilik kredisi veriyor. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları başlatırken, diğer yandan da promosyon kampanyalarını birbiri ardına yeniliyor. İşte bankaların EYT'lilere sunduğu fırsatlar...

EMEKLİLİK KREDİSİ VERENLER

AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.

ÖRNEK YILLIK MALİYET TABLOSU

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Aylık faiz oranı: % 1.79

Vade: 12 ay

Kredi tahsis ücreti: 275 TL

Hayat sigortası prim tutarı: 1.184,57 TL

Aylık taksit tutarı: 4.797,21 TL

Toplam geri ödeme: 57.841,54 TL

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Aylık faiz oranı: % 1.89

Vade: 24 ay

Kredi tahsis ücreti: 275 TL

Hayat sigortası prim tutarı: 1.830,88 TL

Aylık taksit tutarı: 2.753,35 TL

Toplam geri ödeme: 66.355,45 TL

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Aylık faiz oranı: % 2.29 TL

Vade: 12 ay

Kredi tahsis ücreti: 275 TL

Hayat sigortası prim tutarı: -

Aylık taksit tutarı: 4.981,96 TL

Toplam geri ödeme: 60.058,56 TL

DENİZBANK: SGK prim borcunu ödemek isteyenlere 36 aya varan vadelerle, kefilsiz kredi imkanı sunuyor. Nüfus cüzdanı, gelir belgesi, son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi, SGK prim borcu yazısı ve bireysel kredi başvuru formu ile başvuru yapılıyor. Faiz oranları yüzde 1.48'den başlıyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

KREDİ TUTARI: 10.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık faiz oranı: % 1.48

Aylık taksit tutarı: 936,91 TL

Kredi tahsis ücreti: 50,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücret toplamı: 187,29 TL

KREDİ TUTARI: 10.000 TL

Vade: 24 ay

Aylık faiz oranı: % 2.43

Aylık taksit tutarı: 592,86 TL

Kredi tahsis ücreti: 50,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücret toplamı: 262,35 TL

KREDİ TUTARI: 10.000 TL

Vade: 36 ay

Aylık f aiz oranı: % 2.48

Aylık taksit tutarı: 464,90 TL

Kredi tahsis ücreti: 50,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı: 350,63 TL

GARANTİ BANKASI: EYT'li olup prim borcu olanlar yüzde 1.69'dan başlayan faizlerle kredi kullanabiliyor. SGK prim borcu yazısı ile destek hattı ya da şubeler üzerinden başvuran EYT'liler 3 ila 36 ay vade seçeneğiyle sunulan krediden yararlanabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları için krediyle ödeme yapılabiliyor.

ÖRNEK MALİYET TABLOSU

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Faiz: % 2.34

Vade: 36 ay

Taksit: 2.264,63 TL

Tahsis ücreti: 250,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı: 975,00 TL

KREDİ TUTARI: 75.000 TL

Faiz: % 1.74

Vade: 12 ay

Taksit: 7.168,41 TL

Tahsis ücreti: 375,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı: 1.462,50 TL

KREDİ TUTARI: 100.000 TL

Faiz: % 1,69

Vade: 12 ay

Taksit: 9.521,41 TL

Tahsis ücreti: 500,00 TL

Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı: 1.950,00 TL

YAPI KREDİ: SGK prim borcunu ödemek isteyenlere 36 aya varan vadelerde kredi imkanı sunuyor. Bin liradan az olmamak üzere SGK prim borcunun tutarı kadar kredi kullanılabiliyor. Yüzde 2.19'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan kredi imkanından yararlanmak için emekli maaşını bankayı taşımak gerekiyor. Askerlik, doğum borçlanması yapanlar, şubeler üzerinden krediye başvurabiliyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

KREDİ TUTARI: 25.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık akdi faiz oranı: % 2.69

Kredi tahsis ücreti: 125 TL

Aylık taksit tutarı: 2.566,21 TL

Toplam geri ödeme: 30.794,54 TL

KREDİ TUTARI: 125.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık akdi faiz oranı: % 2.19

Kredi tahsis ücreti: 625 TL

Aylık taksit tutarı: 12.361,79 TL

Toplam geri ödeme: 148.341,58 TL

PROMOSYON KAMPANYALARI

ALBARAKATÜRK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.

AKBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* AKBANK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca her ay en az 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira chip-para veriyor.

DENİZBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* DENİZBANK: EYT'li olarak ilk defa maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 6.000, 3.500-7.500 lira arasındaysa 7.000, 7.500-10.000 lira arasındaysa 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 10.000 lira veriyor.

FİBABANKA PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

GARANTİ PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanıyor.

HALKBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

İNG BANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

KUVEYT TÜRK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 liradan fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

ŞEKERBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 liradan fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

VAKIFBANK PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* VAKIFBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

YAPI KREDİ PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 250 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp Mayıs sonuna kadar 750 lira harcama yapanlar ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON parası ne kadar veriyor?

* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira veriyor.