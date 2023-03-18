%13,18 EK ZAM NETLEŞİYOR! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.896 TL kök maaş + %70 intibak!

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler yılın 2. zammı için hesaplamalara başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,72 oldu. Mart ayı için paylaşılan enflasyon tahmini ise 2,89'a yükseldi. Yapılan hesaplamalarla birlikte 3 aylık enflasyon farkının yüzde 13,18 olması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 6.224 TL'ye çıkacak. Peki, Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak 2023? İşte son paylaşılan veriye göre maaş tablosu!