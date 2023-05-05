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Haberler Ekonomi EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilikle 900 gün iptal edilecek! Tarım, Esnaf...

EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilikle 900 gün iptal edilecek! Tarım, Esnaf...

EYT'nin ardından Bağkur'lular için yeni fırsatlar gündeme geldi. Prim eşitliği için yasa merakla beklenirken gözler Meclis'e çevrildi. Esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını söyledi. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatı da yer alıyor. Geçmiş günlerini canlandırarak 2 yıl erken emeklilik sağlanabiliyor. İşte yeni emeklilik sisteminin şifreleri haberimizde...

takvim.com.tr
05.05.2023 20:54 - Son Güncelleme: 05.05.2023 20:54
EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilik + 900 gün prim indirimi! Tarım, Esnaf...

EYT sonrası emeklilik sisteminde yeni değişiklikler geliyor. Özellikle Bağkur sigortalılar için yeni emeklilik şartları masaya geldi. EYT'de prim sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi gündemde. Bu sayede 5 yıl erken emeklilik mümkün kılınacak. İşte yeni reforma dair merak edilenler...

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EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilik + 900 gün prim indirimi! Tarım, Esnaf...

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilik + 900 gün prim indirimi! Tarım, Esnaf...

Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilik + 900 gün prim indirimi! Tarım, Esnaf...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek.

EYT sonrası Bağkur’luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilik + 900 gün prim indirimi! Tarım, Esnaf...

Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

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