EYT sonrası Bağkur'luya tescil affı, İHYA, prim indirimi! 2000 öncesi sonrası tek kadroda! 5 yıl erken emeklilikle 900 gün iptal edilecek! Tarım, Esnaf...

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu.