2 müjde geldi! SSK, Bağkur, EYT, Emekli Sandığı herkesi kapsıyor! 8 gün prim ödeyip emekli olabilirsiniz!
Tüm emeklileri ve emeklilik bekleyenleri ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Vatandaşlar uzmanlara çalışma hayatı ve emekliliği ile ilgili çeşitli sorular soruyor. İşte SSK, Bağkur, EYT, Emekli Sandığı herkesi kapsayan soru ve cevaplar haberimizde.
Son dönemde SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsayan gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar emeklilik ve çalışma hayatına dair bazı soruları merak edip araştırıyor. Uzmanlara, "Askerlik borçlanması yapsam EYT'li olur muyum? Emekli olmak için kalan süreyi nasıl tamamlayabilirim? En erken ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yaparsam girişim geri çekilir mi?" gibi sorular soruluyor. İşte tüm merak edilenlerin cevapları haberimizde...
SORU: 26 Ekim 1979 doğumluyum. 1999-2000 arasında 550 askerlik yaptım. SSK giriş tarihim 1 Ocak 2001 olup 4200 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanması yapsam EYT'li olur muyum? Borçlanma yaptıktan sonra SSK'dan tekrar bir evrak almama gerek var mı?
CEVAP: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan, askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 550 gün geri gelir ve hem EYT kapsamına girmenizi, hem de emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlar.
EYT'lilerden yaş aranmadığından, borçlanmadan sonra 1150 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte yaş aranmadan emekli olabilirsiniz. Borçlanmadan sonra SGK'dan evrak almanıza gerek yok. Ancak borçlanma bedelinin ödediğine dair belgenin (banka dekontunun) bir fotokopisini bir dilekçe ekinde dosyanıza işlenmesi talebiyle SGK'ya sunmanızda ve belge ile dilekçenin bir suretini saklamanızda yarar var.
8 GÜN PRİM ÖDEYİP EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
SORU: Sigorta başlangıcım 1 Ocak 1999. 5967 gün primim var. Doğum için borçlanma yapamıyorum. Emekli olmak için kalan süreyi nasıl tamamlayabilirim?
CEVAP: Emekli olmak için, 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. EYT kapsamın da olduğunuzdan emekliliğiniz de yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi şartını sağladığınızdan 8 gün daha 'isteğe bağlı prim' ödeyerek toplam priminizi 5975 güne tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
EN ERKEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
SORU: 1975 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 10 Eylül 1993 olup 50 gün prim ödemem var. Bağkur (4/B) tescil tarihim 2 Kasım 2016 olup Bağkur'a da 2299 gün prim ödemem var. Acaba en erken ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: Daha erken emekli olacağınız için SSK avantajlı. SSK'da İki şekilde emekli olabilirsiniz.
1) 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi olarak. EYT kapsamında olduğunuzdan emekliliğiniz de yaş aranmayacak. Süre şartını da sağladığınızdan, bu seçenekle emekli olabilmeniz için; son 1260 gününü sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya(4/A'ya) olmak üzere, 3326 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte (ara vermeden prim ödemeniz halinde, Haziran 2032 ayı sonunda).