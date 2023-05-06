2 müjde geldi! SSK, Bağkur, EYT, Emekli Sandığı herkesi kapsıyor! 8 gün prim ödeyip emekli olabilirsiniz!

SORU: 26 Ekim 1979 doğumluyum. 1999-2000 arasında 550 askerlik yaptım. SSK giriş tarihim 1 Ocak 2001 olup 4200 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanması yapsam EYT'li olur muyum? Borçlanma yaptıktan sonra SSK'dan tekrar bir evrak almama gerek var mı?

CEVAP: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan, askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 550 gün geri gelir ve hem EYT kapsamına girmenizi, hem de emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlar.