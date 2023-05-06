SGK’dan yeni metot! EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek!

Kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Uzun zamandır beklenen EYT düzenlemesi hayata geçti. Böylelikle 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Mart ayında başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. Öte yandan EYT sonrası kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. 3600 prim ve 15 yıl şartıyla emekli olmak isteyenler şartları araştırıyor. Bakanlık tarafından yeni emeklilik reformu kapsamında kısmi emeklilik şartlarının da değişmesi masaya geldi. Bu konu kapsamında yaş indirimi konuşuluyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? 3600 kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...