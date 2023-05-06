SGK'dan yeni metot! EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve uzun süre prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca insan, sonunda emeklilik hakkına sahip oldu. EYT düzenlemesiyle birlikte ortaya çıkan en merak edilen konulardan biri ise kısmi emeklilik oldu. Bu yeni düzenleme, 4 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açarken, emeklilik sisteminde yeni reformların hazırlıkları da başladı. Prim kolaylığı ve yaş destekleri gibi konular, bu çalışmalar kapsamında ele alınıyor. Kısmi emeklilik ise önemli bir tartışma konusu haline geldi. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü? İşte detaylar.
Kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Uzun zamandır beklenen EYT düzenlemesi hayata geçti. Böylelikle 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Mart ayında başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. Öte yandan EYT sonrası kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. 3600 prim ve 15 yıl şartıyla emekli olmak isteyenler şartları araştırıyor. Bakanlık tarafından yeni emeklilik reformu kapsamında kısmi emeklilik şartlarının da değişmesi masaya geldi. Bu konu kapsamında yaş indirimi konuşuluyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? 3600 kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
Kısmi emeklilikle ilgili milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK'ya çevrilmiş durumda. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?
Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.