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EYT Meclis'te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

2.2 milyon kişi Mart ayında emeklilik başvurusu yapacak. Ancakh em SGK'ya hem iş yerine yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte EYT'lilerin izlemesi gereken adımlar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
01.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 01.03.2023 07:00
EYT Meclis’te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi gün sayıyor. Düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişi emekli olabilecek.

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EYT Meclis’te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

Başvurular düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.

EYT Meclis’te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da düzenleme uygulamaya girer girmez detayları duyuracak.

EYT Meclis’te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

EYT düzenlemesiyle emekli olacak kişilerin gerek SGK'ya gerek iş yerine başvurusunda dikkat etmesi gereken noktalar var...

EYT Meclis’te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

✔ ÇALIŞMAYANA TEK İŞLEM: Çalışmayanların herhangi bir belgeye ihtiyaçları yok. e-Devlet üzerinden ya da bizzat SGK'ya giderek başvuru yapmaları yeterli olacak.

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