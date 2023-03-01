EYT Meclis'te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası
2.2 milyon kişi Mart ayında emeklilik başvurusu yapacak. Ancakh em SGK'ya hem iş yerine yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte EYT'lilerin izlemesi gereken adımlar...
01.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 01.03.2023 07:00
Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi gün sayıyor. Düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişi emekli olabilecek.
✔ ÇALIŞMAYANA TEK İŞLEM: Çalışmayanların herhangi bir belgeye ihtiyaçları yok. e-Devlet üzerinden ya da bizzat SGK'ya giderek başvuru yapmaları yeterli olacak.