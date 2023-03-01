Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ!

Emekli ve memurlar Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak 2. zamma çevrildi. İlk veri yüzde 6,65 olarak açıklanmıştı. Şubat ayı için bazı ekonomistler, yüzde 3,48 artış olacağını öngörüyor. Şubat ayı enflasyon oranının da 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor. Böylece geriye sadece 4 veri kalacak. Peki, Temmuz'da en düşük emkli memur maaşı kaç TL olacak? Emekliye, memura ek zam yapılacak mı? İntibak gelecek mi? İşte son hesaplamalar haberimizde!