SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Aralık ayı otomobil almak isteyenler için yılın en cazip dönemi olarak öne çıkıyor. 2024 model sıfır araçlar bayilerde büyük indirimlerle satışa sunulurken uygun kredi faiz oranları ve kampanyalar da tüketicilerin dikkatini çekiyor. İşte 2024 Aralık ayı sıfır otomobil fiyatları ve en uygun modeller!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:32 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:32
En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik artmaya başladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle otomobil fiyatlarında ılımlı bir yükseliş trendi görülse de distribütörler 2024 model araçların satışını hızlandırmak için cazip kampanyalar düzenliyor. Türkiye'de en uygun fiyatlarla satışa sunulan sıfır otomobiller belli oldu. İşte 2024 Aralık ayı sıfır araç fiyatları ve dikkat çeken modeller!

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobiller
Artan otomobil fiyatlarına rağmen, bütçe dostu seçenekler hala bulunabiliyor. İşte Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri:

Fiat Egea 1.4 Fire Easy (95 hp): 889,900 TL ile yerli üretim olan bu model, ekonomik araç arayanların ilk tercihi oluyor.
Hyundai i10 1.2 MPI Jump + Nav (79 PS): 920,000 TL fiyatıyla dikkat çeken şehir içi kullanıma uygun bir seçenek.

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Opel Corsa Edition 1.2 (75 hp): 1,075,900 TL fiyatıyla kompakt ve ekonomik bir alternatif sunuyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Popüler Modeller ve Güncel Fiyatları

Otomobil pazarında popülerlik kazanan diğer sıfır modeller ve fiyatları şöyle sıralanıyor:

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic (90 hp): 1,090,000 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost (125 PS): 1,385,600 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1,390,000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

TOGG V1 RWD Standart Menzil: 1,432,600 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Lüks Segment Araçlar

Lüks otomobil düşkünleri için Aralık ayı fırsatları da oldukça cezbedici. İşte bazı lüks segment modeller ve fiyatları:

BMW 120 M Sport Mild Hybrid (140 hp): 2,447,500 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI Advanced S Tronic: 2,267,531 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid: 2,055,500 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Elektrikli Araçlar da İndirime Girdi

Elektrikli araçlar da Aralık kampanyalarından nasibini aldı. Çevre dostu ve teknolojik araçlar arasında dikkat çeken modeller:

Cupra Born: 1,890,000 TL
BYD Dolphin: 1,280,000 TL

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Kredi ve Kampanya Fırsatları

Bayiler stoklarını eritmek adına cazip kredi imkanları ve çeşitli ödeme planları sunuyor. Bazı markalar düşük faiz oranlarıyla dikkat çekerken, nakit alımlarda ekstra indirim fırsatları da sağlanıyor.

En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Sıfır Otomobil Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araştırma: Kampanyaları ve bayi fiyatlarını detaylı bir şekilde karşılaştırın.
Kredi Seçenekleri: Bankaların otomobil kredisi faiz oranlarını inceleyerek en uygun planı belirleyin.
Ekstra Masraflar: Kasko, trafik sigortası ve vergi gibi ek maliyetleri unutmayın.

Aralık ayı yeni bir otomobil almak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kampanyaları kaçırmamak için bayileri ziyaret etmeyi unutmayın!

SON DAKİKA