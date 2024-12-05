En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Sıfır Otomobil Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araştırma: Kampanyaları ve bayi fiyatlarını detaylı bir şekilde karşılaştırın.

Kredi Seçenekleri: Bankaların otomobil kredisi faiz oranlarını inceleyerek en uygun planı belirleyin.

Ekstra Masraflar: Kasko, trafik sigortası ve vergi gibi ek maliyetleri unutmayın.

Aralık ayı yeni bir otomobil almak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kampanyaları kaçırmamak için bayileri ziyaret etmeyi unutmayın!