En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik artmaya başladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle otomobil fiyatlarında ılımlı bir yükseliş trendi görülse de distribütörler 2024 model araçların satışını hızlandırmak için cazip kampanyalar düzenliyor. Türkiye'de en uygun fiyatlarla satışa sunulan sıfır otomobiller belli oldu. İşte 2024 Aralık ayı sıfır araç fiyatları ve dikkat çeken modeller!
En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobiller
Artan otomobil fiyatlarına rağmen, bütçe dostu seçenekler hala bulunabiliyor. İşte Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri:
Fiat Egea 1.4 Fire Easy (95 hp): 889,900 TL ile yerli üretim olan bu model, ekonomik araç arayanların ilk tercihi oluyor.
Hyundai i10 1.2 MPI Jump + Nav (79 PS): 920,000 TL fiyatıyla dikkat çeken şehir içi kullanıma uygun bir seçenek.
Popüler Modeller ve Güncel Fiyatları
Otomobil pazarında popülerlik kazanan diğer sıfır modeller ve fiyatları şöyle sıralanıyor:
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic (90 hp): 1,090,000 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost (125 PS): 1,385,600 TL
Lüks Segment Araçlar
Lüks otomobil düşkünleri için Aralık ayı fırsatları da oldukça cezbedici. İşte bazı lüks segment modeller ve fiyatları:
BMW 120 M Sport Mild Hybrid (140 hp): 2,447,500 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI Advanced S Tronic: 2,267,531 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid: 2,055,500 TL
Elektrikli Araçlar da İndirime Girdi
Elektrikli araçlar da Aralık kampanyalarından nasibini aldı. Çevre dostu ve teknolojik araçlar arasında dikkat çeken modeller:
Cupra Born: 1,890,000 TL
BYD Dolphin: 1,280,000 TL
Sıfır Otomobil Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Araştırma: Kampanyaları ve bayi fiyatlarını detaylı bir şekilde karşılaştırın.
Kredi Seçenekleri: Bankaların otomobil kredisi faiz oranlarını inceleyerek en uygun planı belirleyin.
Ekstra Masraflar: Kasko, trafik sigortası ve vergi gibi ek maliyetleri unutmayın.
Aralık ayı yeni bir otomobil almak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kampanyaları kaçırmamak için bayileri ziyaret etmeyi unutmayın!