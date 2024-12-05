Cari açığın ilacı toprak altında! 420 milyar dolarlık 5 bin ton altın çıkarılmayı bekliyor

Türkiye'nin ekonomik görünümünü daha iyi hale getirerek yatırım yapılabilir ülke konumuna yükselmek için yürüttüğü ekonomik programın hedeflerinin başında enflasyonla birlikte cari açığı düşürmek geliyor.
Merkez Bankası, ödemeler dengesi istatistiklerine göre iki şey yani enerji ve altın hariç tutulduğunda cari açıkta fazla vermeye başladık. Petrol ve doğalgaz üreticisi bir ülke olmadığımız için enerji ithalatına yönelik çok fazla yol alınamıyor.
420 MİLYAR DOLAR
Altında ise durum daha farklı. Son yıllarda altın üretiminde artış olmasına rağmen altın talebinde dünyada ilk sıralarda yer almamız nedeniyle bu alanda ciddi oranda dış açık veriyoruz.
Türkiye'nin sadece madencilik ürünlerinden kaynaklanan dış ticaret açığı 60 milyar dolar, bunun yaklaşık 30 milyar doları altın ithalatı, geriye kalan 30 milyar doları ise diğer madenlerin ithalatından kaynaklanıyor. Türkiye'nin 2023 yılında verilen 40.5 milyar dolarlık cari işlemler açığının 25,7 milyar doları net altın ithalatından kaynaklanıyor. Altın üretimine başlandığı 2020 yılından bu yana 23 yılda ise 197 milyar doların üzerinde altın ithalatı yapıldı.
Aynı dönemde 72 milyar dolar değerinde altın üretildi. Yani 23 yılda altın ticaretinde yaklaşık 125 milyar dolarlık dış açık verdik. Türkiye altında yüksek oranda dış açık verirken, yer altında ciddi bir potansiyel çıkarılmayı bekliyor.
Ancak, yer altında hala çıkarılmayı bekleyen 5 bin ton potansiyel altın rezervi söz konusu. Bunun güncel değeri 420 milyar doların üzerinde.
Altının cari açığa etkisini kalıcı olarak azaltmanın yolunun ise üretimi artırmaktan geçtiğine dikkat çeken sektör uzmanları, altında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmanın dış ticaret açığımızı kapatabilmek için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Bunu sağlamanın yolunun da yeni yatırımlar ile altın üretimini kesintisiz sağlamaktan geçtiğini kaydediyorlar.
DÜNYADA DÜŞTÜ
Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre 2023 yılında dünyada altın ithalatı yüzde 6,2 gerileyerek 933 milyar dolardan 875 milyar dolara düştü. Tüm dünyada altın ithalatı düşerken Türkiye'de ise arttı. 2023'te Türkiye'nin altın ithalatı yüzde 46,9 artarak 30 milyardolarla rekora ulaştı.
YILLIK 100 TON ÜRETİME 5 YILDA ULAŞABİLİRİZ
Türkiye'de yıllık 200 tona yakın altın talebine rağmen üretim en yüksek yıllık 42 tona 2020 yılında ulaştı. Yani 160 tona yakın açık söz konusu. Altında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmanın yolu yeni yatırımlardan geçiyor. Altın potansiyelinin yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, 100 ton altın üretimine 5-6 yıl içerisinde ulaşılabileceğini söylüyor. Türkiye'de altın üretiminin geçmişi çok eskilere uzanmıyor. 2000'li yılların başına kadar çok düşük miktarda altın üretimi yapılıyor. Son 23 yılda ise arama faaliyetlerinin artması, yabancı sermayenin ilgisi ile altın üretiminde ciddi bir seviyeye ulaşıldı. 2020 yılında 42 ton altın üretildi ve bu Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu.