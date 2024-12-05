Cari açığın ilacı toprak altında! 420 milyar dolarlık 5 bin ton altın çıkarılmayı bekliyor

Merkez Bankası, ödemeler dengesi istatistiklerine göre iki şey yani enerji ve altın hariç tutulduğunda cari açıkta fazla vermeye başladık. Petrol ve doğalgaz üreticisi bir ülke olmadığımız için enerji ithalatına yönelik çok fazla yol alınamıyor.

420 MİLYAR DOLAR Altında ise durum daha farklı. Son yıllarda altın üretiminde artış olmasına rağmen altın talebinde dünyada ilk sıralarda yer almamız nedeniyle bu alanda ciddi oranda dış açık veriyoruz.

Türkiye'nin sadece madencilik ürünlerinden kaynaklanan dış ticaret açığı 60 milyar dolar, bunun yaklaşık 30 milyar doları altın ithalatı, geriye kalan 30 milyar doları ise diğer madenlerin ithalatından kaynaklanıyor. Türkiye'nin 2023 yılında verilen 40.5 milyar dolarlık cari işlemler açığının 25,7 milyar doları net altın ithalatından kaynaklanıyor. Altın üretimine başlandığı 2020 yılından bu yana 23 yılda ise 197 milyar doların üzerinde altın ithalatı yapıldı.

Aynı dönemde 72 milyar dolar değerinde altın üretildi. Yani 23 yılda altın ticaretinde yaklaşık 125 milyar dolarlık dış açık verdik. Türkiye altında yüksek oranda dış açık verirken, yer altında ciddi bir potansiyel çıkarılmayı bekliyor.