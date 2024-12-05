Araç satışında kasko düzenlemesi: Yaptırmayan trafiğe çıkamayacak! Trafik sigortası bedeli ne kadar, nasıl yapılır?

Bugün yürürlüğe girmesi beklenen AYM kararının ardından araç sahiplerinin sigortasız olarak trafiğe çıkmaları artık mümkün olmayacak. Yapılan yeni düzenlemenin, sigortasızlık oranını düşürmesinin yanı sıra eski araç sahiplerinin hak ve yükümlülükleri açısından sigorta sektörüne olumlu katkılar sağlaması planlanıyor. Peki, araç satışında sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Trafik sigortası bedeli nedir? Zorunlu trafik sigortası nasıl yapılır? İşte habere dair önemli noktalar...

Yeni dönem kasko düzenlemesi nasıl olacak? Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümleri Anayasa'ya aykırı bularak iptalini gerçekleştirmişti. Eski düzenlemeye göre özellikle aracın yeni sahibinin sigorta poliçesi olmadan trafiğe çıkması ve kazalarda eski sahibin sorumlu tutulması gibi mağduriyetler ortaya çıkıyordu. AYM, bu düzenlemenin haksız olduğunu belirterek iptal kararı almıştı.

15 günlük süre artık uygulanmayacak Söz konusu karar 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, iptal hükümlerinin 5 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Bugün yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile ikinci el araçlara Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmaları için tanınan 15 günlük süre artık uygulanmayacak.

Zorunlu trafik sigortası nasıl yapılır? Kanunen zorunlu olan bu sigorta, trafikte meydana gelebilecek kazalarda üçüncü şahıslara verilecek maddi ve fiziki zararları teminat altına alır. Zorunlu trafik sigortası, araç sahibi tarafından sigorta şirketlerine başvurularak yapılır ve genellikle aracın plakası, tipi, yaşı gibi bilgilere göre prim tutarı belirlenir. Sigorta poliçesi aracın tescil edildiği andan itibaren geçerli olur ve her yıl yenilenmesi gerekir. Bu noktada sigortanın geçerliliği için ödenecek primin zamanında ödenmesi önem arz ediyor.