Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?

Emeklilere, dul ve yetimlere, işsizlere, ev kadınlarına belli şartlarla muafiyet imkanı var. Bu şartları sağlamayanların ise vergiyi yatırması gerekiyor. İşte detayları...

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En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.