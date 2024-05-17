Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs. Bu yıl aylık bağlanan EYT'liler, çalışan emekliler ödeme yapacak. İşte detayları...
Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkullerin sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisinde ilk taksit için son viraja girildi. Mülk sahipleri ay sonuna kadar ödemeyi yapabilecek.
Emeklilere, dul ve yetimlere, işsizlere, ev kadınlarına belli şartlarla muafiyet imkanı var. Bu şartları sağlamayanların ise vergiyi yatırması gerekiyor. İşte detayları...