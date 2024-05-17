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Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs. Bu yıl aylık bağlanan EYT'liler, çalışan emekliler ödeme yapacak. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 10:03
Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek? 1

Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkullerin sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisinde ilk taksit için son viraja girildi. Mülk sahipleri ay sonuna kadar ödemeyi yapabilecek.

Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek? 2

Emeklilere, dul ve yetimlere, işsizlere, ev kadınlarına belli şartlarla muafiyet imkanı var. Bu şartları sağlamayanların ise vergiyi yatırması gerekiyor. İşte detayları...

Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek? 3

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.

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