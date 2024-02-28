Emekliye vergi istisnası: Evi olanlar dikkat! İşte emlak ve kira vergisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...





EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN NELER GEREKİYOR?

Sahip olunan tek evin 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Bu ev sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. 2023'te mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl muafiyetten faydalanamıyor.





KİRA GELİRİ ELDE EDEN NE YAPMALI?

Mükellef eğer 2023 yılı kira geliri toplamı 21 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması da olan Hazır Beyan Sistemi'yle kolayca beyanname verilebilir. Burada 2 gider yönteminden biri seçiliyor. Eğer masraf yoksa ya da çok azsa götürü gider seçiliyor. Elde edilen gelirden önce 21 bin liralık istisna tutarı, sonra da yüzde 15 gider düşülerek vergi hesaplanıyor. Kiraya verilen ev için tadilat vb. masraflar yapılmışsa, sigorta ve eğitim harcamaları varsa, ev krediyle alınmışsa 'gerçek gider' yöntemi seçilebiliyor.





SAHİP OLUNAN KONUT KİRAYA VERİLİP KİRAYA ÇIKILMIŞSA KİRA VERGİSİ ÖDENECEK Mİ?

Emekli eğer evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak indirebiliyor. Bu yolla ödediği kira bedellerini kira gelirinden indirerek daha az vergi verebiliyor. Hatta elde edilen kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor. Bu durumda sadece damga vergisi yatırılıyor.





SAHİP OLDUĞU KONUTU AKRABASINA TAHSİS EDEN KİRA VERGİSİ ÖDER Mİ?

Birinci dereceden akrabalara ücretsiz verilen konutlar için kira geliri beyannamesi ve vergi işlemi yapılmıyor. Evi koruması için tahsis edilen kişiler de ücretsiz olarak kalabiliyor ve vergiye tabi olmuyor. Bunun dışındaki akrabalara ya da tanıdıklara ücretsiz tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli belirlenerek beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN