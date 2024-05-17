Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?

Emeklilikte yüksek aylığın temeli çalışırken atılıyor. Yüksek kazanç en önemli belirleyici oluyor. Ancak doğru bordro, başvuru tarihi, borçlanma da aylığa etki ediyor. Bunlara dikkat eden, bağlanacak maaşını artırıyor...
Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Tabii bir de yüksek emekli aylığı almak. Emeklilik tarihi işe giriş tarihine göre belirleniyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım yüksek emekli maaşı almanın yolları...
ÇOK PRİM Mİ, YÜKSEK AYLIK MI?
Çok çalışmak ya da çok fazla prim gününe sahip olmak tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Hatta prim günü daha az olana, günü fazla olandan daha çok aylık bağlanabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alıyor.