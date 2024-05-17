Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?

1 Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Tabii bir de yüksek emekli aylığı almak. Emeklilik tarihi işe giriş tarihine göre belirleniyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım yüksek emekli maaşı almanın yolları...

2 ÇOK PRİM Mİ, YÜKSEK AYLIK MI?

Çok çalışmak ya da çok fazla prim gününe sahip olmak tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Hatta prim günü daha az olana, günü fazla olandan daha çok aylık bağlanabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.