Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek sevindirici bir haber açıklandı: Yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilecek. Bu önemli maddi destek, özellikle yeni emekli olanlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki dul ile yetimler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Bayram ikramiyesi, bayram öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına ve bayramı daha huzurlu geçirmelerine yardımcı olacak. Emeklilere sağlanan bu bayram ikramiyesi, sadece emekli maaşını alanları değil, aynı zamanda dul ve yetim maaşı alan vatandaşları da kapsıyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında olan bu kişilere yapılacak ödemeler, bayram öncesinde önemli bir destek sağlayarak ekonomik olarak rahatlamalarına katkıda bulunacak.
Türkiye'de emeklilik süreci ve hakları, gündemdeki önemli konulardan biri olarak yerini koruyor. Son gelişmelere göre, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda, emeklilerin 15 Haziran'a kadar ödemelerini alacağı bildirildi. Bu haber, bayram öncesinde vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu süreçte önemli bir fırsat yakaladı.
Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda ikramiye ödeniyor. 1.000 TL ile başlayan ikramiye önce 1.100 TL'ye sonra 2 bin TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yapılan yüzde 50 artış ile de ikramiye artık 3 bin TL olarak ödeniyor.
Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6 bin TL ikramiye ödeniyor. Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ek olarak her emekliye 5'er bin TL de bir kereye mahsus ikramiye ödemesi yapılmıştı.